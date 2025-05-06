Forbes, dört yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini güncelleyerek 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en varlıklı isimlerini açıkladı. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.
Bu yıl listeye ilk kez giren dört isim dikkat çekti:
Bu isimler, Türkiye'nin farklı sektörlerinde önemli yatırımlarıyla öne çıkıyor.
Listede yer alan 108 kişiden 59'u servetlerini tamamen kendi emekleriyle oluşturdu. Bu durum, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ve bireysel başarı hikâyelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Forbes'in 'En Zengin Türkler' listesi belli oldu - Son Dakika
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