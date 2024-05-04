Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gümrük Kıymeti Artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gümrük Kıymeti Artırıldı

Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gümrük Kıymeti Artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tebliğ ile bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

04.05.2024 09:03
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Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti tutarı yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler"in ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gümrük Kıymeti Artırıldı - Son Dakika

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