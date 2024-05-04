Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gümrük Kıymeti Artırıldı

Ekonomi

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti tutarı yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler"in ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.