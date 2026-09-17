Frankfurt mahkemesi Meta'yı sahte reklamlardan sorumlu tuttu, tazminata hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frankfurt mahkemesi Meta'yı sahte reklamlardan sorumlu tuttu, tazminata hükmetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Meta'nın Facebook ve Instagram'da üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, Meta'nın bu reklamları durdurmasına, mağdurlara tazminat ödemesine ve elde ettiği ticari kazancı açıklamasına hükmetti.

Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın, bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi.

Dava, internet üzerinden finansal ürünler için karşılaştırma hesaplayıcıları, test raporları ve tüketici rehberleri sunan, Instagram'da 600 bini, Facebook'ta ise 29 bini aşkın takipçisi bulunan bir finans portalı ve portalın kamuoyunca tanınan kurucusu tarafından açıldı.

Frankfurt Bölge Mahkemesi, davada Meta'nın söz konusu usulsüz reklamları durdurmasına, mağdurlara tazminat ödemesine ve bu reklamlardan elde ettiği ticari kazancı açıklamasına hükmetti.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler, finans portalının kurumsal logosunu ve kurucusunun fotoğraflarını izinsiz kullanarak platformlar üzerinden dolandırıcılık amaçlı finansal ürünlerin reklamını yaptı.

Davacı şirket, yalnızca Ağustos 2024'te bu tür yaklaşık 260 ihlali Meta'ya bildirdiğini ancak teknoloji şirketinin bu içerikleri kaldırmasının 62 günü bulduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sahte reklamların şirketin kurumsal imaj hakkını ve kurucunun kişisel haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine karar verdi.

"Algoritmik kontrol nedeniyle sorumluluk muafiyeti uygulanamaz"

Mahkemenin gerekçeli kararında, Meta'nın içeriklerden haberdar olmadığı yönündeki savunması reddedildi. Kararda, platformun yalnızca kronolojik bir kullanıcı akışı sunmadığı, aksine algoritmalar ve otomatik reklam açık artırma sistemleri aracılığıyla içerikler üzerinde doğrudan kontrol sahibi olduğu vurgulandı.

Bu gerekçeyle mahkeme, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) güncel bir kararına da atıfta bulunarak Meta'nın, Avrupa Birliği (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki sorumluluk muafiyetlerinden yararlanamayacağına hükmetti.

Karar uyarınca ABD'li teknoloji şirketi, bu dolandırıcılık reklamlarından elde ettiği tüm gelirlerin dökümünü de davacı tarafa sunmak zorunda kalacak.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkInstagramFrankfurtTeknolojiFacebookAlmanyaEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:34:28. #7.12#
SON DAKİKA: Frankfurt mahkemesi Meta'yı sahte reklamlardan sorumlu tuttu, tazminata hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement