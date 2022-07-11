Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

11.07.2022 14:25
Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da

Fransa bayraklı "Club Med 2" adlı kruvaziyer, Bodrum'a geldi.

Fransa bayraklı "Club Med 2" adlı kruvaziyer, Bodrum'a geldi.

Fethiye'nin ardından rotasını Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a çeviren 187 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğu Fransız 242 yolcu ile 203 personel bulunduğu öğrenildi.

Limandaki işlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazı turistler denizde yüzmeyi tercih etti.

"Club Med 2"nin gece saatlerinde Simi Limanı'na gitmek için hareket etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
'Mein Schiff Herz' isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi 'Mein Schiff Herz' isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü'yü salladı Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü'yü salladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa bayraklı kruvaziyer 'Club Med 2' Bodrum'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa bayraklı kruvaziyer "Club Med 2" Bodrum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement