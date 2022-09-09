Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika
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Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

09.09.2022 12:44
Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Fransa'nın cam devi Duralex'in gaz ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle imalatı durdurduğu bildirildi.

Fransa'nın cam devi Duralex'in gaz ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle imalatı durdurduğu bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 77 yıldır faaliyet gösteren firma, Avrupa'da yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının imalatın normal şartlarda devam etmesine imkan tanımadığı gerekçesiyle üretimi durdurma karar aldı.

Cirosu bu yıl artan şirket, üretimi durdursa da elindeki stokları satmaya devam edecek.

Cam üretiminde kullandığı silisyumun fırınlanması için 1.500 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan şirketin, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, üretime devam etmesi durumunda elektrik ve gaz faturalarının kasıma kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Bu da enerji tüketiminin cironun yüzde 40'ına tekabül etmesi anlamına geliyor.

Piyasasının normalleşmesi durumunda Duralex, gelecek yıldan itibaren üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirket yılda 3 milyon avro enerji faturası ödemesine rağmen 30 milyon avro ciro sağlıyordu.

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Kaynak: AA

Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika

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