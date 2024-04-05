Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti

Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti

Futbol kulüpleriyle gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla isminden söz ettiren GKN Kargo'nun konkordato başvurusu 3 ay içinde iflasla sonuçlandı. Şirketin yeniden ayağa kaldırılmasının imkansız olduğunu ortaya koyan raporun ardından mahkeme, kargo devinin 563 milyon liralık borçla iflasına karar verdi. GKN Kargo'nun kayıtlı 2 aracı dışında hiçbir varlığı bulunmadığı, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'a 50 milyon dolar borcu olduğu öğrenildi.

05.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:41
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Son dönemde tırmanan küresel ekonomik kriz Türkiye'de etkilerini hissettirirken, çok sayıda firma konkordato talebinde bulunurken bir kısmı da iflas bayrağını çekti. Konkordato talebiyle 3 ay önce mahkemeye başvuran GKN Kargo da iflas eden firmalar arasına katıldı.

TEDBİR KARARI VERİLİP KOMİSER ATAMASI YAPILDI

Adını futbol kulüpleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla duyuran GKN Kargo, geçen ocak ayı başında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Konkordato talep edilen şirketin, sunulan proje doğrultusunda yeniden toparlanabileceği kaydedildi. Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı verdi komiser ataması yaptı.

"ŞİRKETİN TOPARLANMASI İMKANSIZ"

Ancak aradan geçen süreçte, şirketin mali durumu daha da kötüleşti. Faaliyet yürütemez konuma gelen şirketin komiser heyeti de mahkemeye sundukları raporda, şirketin konkordato projesinin başarıya ulaşmasının imkânız olduğu kaydedildi. Prof. Dr. Oktay Taş, Prof. Dr. Serdar Kale ile Mali Müşavir Canan Koçyiğit'ten oluşan komiser heyetinin imzasını taşıyan 39 sayfalık raporda, "Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte" denildi.

DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA ALACAKLI KATILDI

Komiser heyetinin sunduğu olumsuz rapor sonrası, şirket için kritik duruşma dün yapıldı. Duruşmada, GKN Kargo avukatları yanı sıra çok sayıda alacaklı şirket avukatı katıldı. Şirket avukatları, kesin mühlet talebinde bulundu. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, GKN Kargo Lojistik Depo Şirketi'nin iflasına karar verdi. Karar, bu zamana kadar, en kısa sürede iflasla sonuçlanan konkordato dosyası olarak kayıtlara girdi. Tasfiye sürecine geçilen şirketin borcu ise 563 milyon lira seviyesinde.

4 KULÜP 50 MİLYON LİRA ALACAKLI

Söz konusu borcun 50 milyon lirası 4 spor kulübüne. GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması yapan Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep Spor ve Şanlıurfa Spor alacaklı konumda. Halk TV'nin haberine göre kayıtlı 2 aracı dışında hiçbir varlığı bulunmayan şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek'i, özel jetle Urfa'dan İstanbul'a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.

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