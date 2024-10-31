Fuzul, 2024'te 12. şubesini açtı! - Son Dakika
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Ekonomi

Fuzul, 2024'te 12. şubesini açtı!

Fuzul, ekim ayında 3 yeni şube açarak toplamda 120 şubeye ulaştı. Bütçe dostu finansman sunuyor.

31.10.2024 16:17
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Fuzul, ekim ayında 3 yeni şubesini daha faaliyete geçirerek 2024'te açtığı şube sayısı 12 oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerine yenilerini dahil etmeye devam ediyor. Ekim ayında 3 yeni şubesini daha açan Fuzul, 63 noktada 120 şube sayısına ulaştı.

Fuzul, bütçe dostu finansman modelinden daha çok ailenin yararlanmasını sağlamak adına Türkiye'nin dört bir yanında şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Türkiye genelindeki geniş şube ağıyla Fuzul, daha çok kişiye en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlamayı hedefliyor. Finansın erişilebilir olması ve daha geniş kitlelerin bütçe dostu finansmana ulaşabilmesi maksadıyla şubeleşme adımlarını hızlandıran Fuzul, yıl içerisinde İzmir Çiğli, Mersin Tarsus, Siirt, Ankara Cebeci, Maltepe, Ankara Pursaklar, Kavacık, Aydın Nazilli, Tekirdağ, Samsun Bafra, Bitlis Tatvan ve Erenköy'de şube açarak Türkiye'de faaliyet gösterdiği konumları arttırdı.

Böylelikle Fuzul, hem tasarruf finansman sektörünün büyümesine öncülük ediyor hem istihdamı destekliyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2024'ün Türkiye genelindeki şubeleşme ağlarını güçlendirdikleri bir yıl olduğunu belirtti.

Akbal, sene başında oluşturdukları stratejide 15 yeni şube açmayı hedeflediklerini kaydederek, "Şu an 12 tanesini faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Belirlediğimiz strateji doğrultusunda mümkün mertebede olmadığımız yeni konumları ve il olmaya aday büyük ilçeleri tercih ettik. Türkiye genelinde yaygın şube ağımızla dengeli bir büyüme gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yeni şubelerimizin de faaliyete geçmesiyle birlikte 550 bin yeni tasarruf sahibine temas ettiğimizi ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Fuzul olarak şubeleşme faaliyetlerine verdikleri önemi vurgulayan Akbal, "Açtığımız her yeni şube ile daha çok kişinin en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkan tanıyoruz. Öyle ki finansmana erişimi kolaylaştırmak adına daha çok lokasyonda var olmayı arzu ediyoruz. Böylelikle kişiler, bütçe dostu finasman hizmetine ulaşarak üstelik esnek ödeme planlarıyla Türkiye'nin 81 ilinde istedikleri ev, araç veya çatılı iş yerinin sahibi olabiliyor." açıklamasında bulundu.

Sistemlerinin özünde ailelere en uygun finansal çözümleri sunmak ve hayatlarını iyileştirerek toplumsal refaha katkıda bulunmak olduğunu aktaran Akbal, şirket olarak yeni şubeler açarak ve mevcut şubelerdeki personel sayısını artırarak, sektördeki iş gücü talebine cevap verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fuzul, 2024'te 12. şubesini açtı! - Son Dakika

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