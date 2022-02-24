G7 ülkeleri iklim, çevre ve sağlıkta iş birliğini genişletecek - Son Dakika
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G7 ülkeleri iklim, çevre ve sağlıkta iş birliğini genişletecek

24.02.2022 20:43
G7 ülkeleri iklim, çevre ve sağlıkta iş birliğini genişletecek

Almanya'nın dönem başkanlığı yaptığı G7 ülkelerinin liderleri, demokratik sistemleri korumayı ve güçlendirmeyi, iklim, çevre ve sağlık gibi küresel öncelikli konularda iş birliğini genişletmeyi taahhüt etti.

Almanya'nın dönem başkanlığı yaptığı G7 ülkelerinin liderleri, demokratik sistemleri korumayı ve güçlendirmeyi, iklim, çevre ve sağlık gibi küresel öncelikli konularda iş birliğini genişletmeyi taahhüt etti.

Almanya, ABD, İngiltere Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin çevrim için yaptıkları zirvenin ardından ortak bildirge yayımlandı.

G7 ülkeleri olarak "adil" bir dünya konusunda ilerleme sağlamaya ilişkin kararlı olunduğu belirtilen bildirgede, açık demokratik ülkeler olarak ortak değerlere ve evrensel insan haklarına, kurallara dayalı çok taraflı sisteme bağlı olunduğu ifade edildi.

Bildirgede, G7 ülkelerinin çağın en büyük sistematik zorluklarını ve acil krizleri ele alma kararlılığı konusunda birlikte olduğu belirtildi.

" Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan bildirgede, Ukrayna'ya destek verildiği ve dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, G7 liderlerinin Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ayrı bir bildiri yayınladığına işaret edildi.

Bildirgede, "Genel anlamada demokratik sistemleri korumayı ve güçlendirmeyi, küresel olarak iklim, çevre ve sağlık gibi öncelikli konularda iş birliğimizi genişletmeyi taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine katkıda bulunma

G7'nin söz konusu taahhütlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlamayı, refahı ve barış dolu bir geleceği şekillendireceği anlatılan bildirgede, Paris ve Glasgow'da verilen iklim taahhütlerinin yeniden teyit edildiği belirtildi.

Bu bağlamda, tüm hükümetlerin 2030 iklim hedeflerine ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısı yapılan bildirgede, "Uluslararası kurallar doğrultusunda ve G7'nin ötesinde bir katılımla açık ve iş birlikçi bir uluslararası iklim kulübünü hayata geçirme imkanını inceleyeceğiz." denildi.

Bildirgede, dünya çapında sağlıklı yaşamı teşvik etmek için Kovid-19 salgını ile küresel ölçekte mücadele etme çabalarının hızlandırılacağı ve gelecekte salgın ve halk sağlığı krizlerine karşı hazırlıklı olunacağı belirtildi.

G7 liderlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) öncü ve koordine edici rolünü desteklediği belirten bildirgede, DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine katkıda bulunma taahhüdü yinelendi.

"Güçlü ve kapsayıcı" bir ekonomik toparlanma için birlikte çalışma taahhüt edildi

Bildirgede 2022'de salgını sona erdirmek için dünya çapında yerel aşı üretimi, dağıtımı ve bilimsel araştırmalara desteğin artırılacağı vurgulanarak, "Ulusal ve bölgesel düzeylerde sağlık egemenliğini teşvik etmek için toplu çabalarımızı sürdüreceğiz. Eşitlikçi, esnek ve cinsiyete duyarlı sağlık sistemlerini ve küresel sağlık mimarisini güçlendirmek de dahil olmak üzere uzun vadeli salgını önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendireceğiz. Buna uygun finansman mekanizmaları için çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

G7 bildirgesinde, tüm paydaşlar tarafından uluslararası kurallara uyumun önemine vurgu yapılarak, Kovid-19 salgını sonrası "güçlü ve kapsayıcı" bir ekonomik toparlanma için birlikte çalışma taahhüt edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Almanya, Japonya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi G7 ülkeleri iklim, çevre ve sağlıkta iş birliğini genişletecek - Son Dakika


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