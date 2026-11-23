Gabar'da petrol üretimi günlük 84 bin varili geçti, Bayraktar 2027 planını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını duyurdu. Bayraktar, 2027'de günlük yurt içi üretimi 160 bin varilin üzerine taşıyarak cari açığın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolar katkı hedeflediklerini söyledi.
Bakan Bayraktar: "Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız."
Kaynak: İHA
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