Bakan Bayraktar: "Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız."