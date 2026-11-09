GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Zeynal Abidin Kaplan, mesajında Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda durmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin banisi, eşsiz devlet adamı ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' inancıyla kurduğu Cumhuriyetimiz, bizlere bırakılmış en kutsal emanettir. Bizler sanayiciler ve ihracatçılar olarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, üretimimizi artırmak ve bayrağımızı küresel pazarlarda en yüksekte dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. O'nun 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' vizyonu, her daim en büyük rehberimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.