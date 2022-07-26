GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek - Son Dakika
Üye Girişi

GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek

26.07.2022 14:00
GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek

Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te GAHİB ile GAÜN arasında yapılan anlaşma sonucu GAHİB Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek ilk yirmi öğrenciye asgari...

Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te GAHİB ile GAÜN arasında yapılan anlaşma sonucu GAHİB Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek ilk yirmi öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar dört yıl boyunca eğitim bursu verecek.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek öğrencileri burs verileceği açıklandı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan halı sektörünün geleceği için beşeri sermayeye gerekli yatırımların yapılması gerektiğini ifade ederek "Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te sektörümüzün geleceğine yönelik eğitim yoluyla yatırım yapmak, sektörümüze gençlerimizi kazandırmak ve sürdürülebilir üretimin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programına girecek ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir" dedi. Konuyla ilgili olarak tercih yapacak öğrencilerin http://gsf.gantep.edu.tr/duyuru.php'id=196 adresinden gerekli bilgileri alabileceği de açıklandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Üç şehirdeki Medical Park Hastanesi, Medical Point Hastanesi oldu Üç şehirdeki Medical Park Hastanesi, Medical Point Hastanesi oldu
Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement