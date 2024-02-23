GAİB, Finansal Okuryazarlık İçin Temel Bilgiler Eğitimi Düzenledi

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, yüz yüze gerçekleştirdiği eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek Finansal Okuryazarlık İçin Temel Bilgiler eğitimi düzenledi.

2023 yılında 57 webinar ile 21 bin 773 katılımcıya, 3 yüz yüze eğitim ile 195 üye çalışana ulaşan GAİB, 2024 yılında Export Akademi ile başladığı yüz yüze eğitimlerine bir yenisini ekledi. 21-22 Şubat tarihlerinde üye firmalara yönelik düzenlenen eğitim, GAİB hizmet binasında gerçekleşti. Eğitmen Nedim Narlı sunumuyla üye firmalardan katılımcılar "Bilanço nedir, Kar zarar tablosu nasıl hesaplanır, Nakit akımı nedir, Satılan mamul ürün maliyeti nedir?" gibi sorulara cevap buldu.

Koordinatör Başkan Fikret Kileci, yılın ikinci yüz yüze eğitimiyle 35 katılımcıya Finansal Okuryazarlığı anlattıklarını belirtirken, eğitime dair görüşlerini bildirdi. Kileci, "Bölgemizdeki nitelikli insan kaynağının artırılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2023 yılında verdiğimiz eğitimlerle toplamda 20 binin üzerinde üyemize ulaştık. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı çok daha yukarılara taşımak. Yüz yüze düzenlediğimiz Finansal Okuryazarlık İçin Temel Bilgiler eğitimimizle üyelerimizin finansal okuryazarlık düzeyini artırıp finans alanında karşılaşabileceği sorunları çözmeyi amaçladık. Üyelerimizin kişisel finansal yönetimi, bütçeleme ve yatırım dahil olmak üzere çeşitli finansal becerilerini anlama ve etkin bir şekilde kullanma yeteneği için çok değerli olan eğitimde; bütçelemenin temellerini öğrenmek, faiz oranlarını anlamak, tasarruf, kredi vadeleri ve kredi türleri gibi konularda üyelerimizin bilgi ve farkındalık seviyelerine katkıda bulunduk. Önümüzdeki aylarda üyelerimizin en fazla ihtiyaç duyabileceği konularda da eğitimlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP