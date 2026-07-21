GAİB Üyeleri İkinci 500'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAİB Üyeleri İkinci 500'de

21.07.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO'nun listesinde GAİB üyesi 45 firma yer aldı, toplamda 82 sanayi kuruluşu başarı gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi 45 firma yer aldı.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, listede Gaziantep'ten 33, Kahramanmaraş'tan 8, Diyarbakır'dan 2, Şanlıurfa ve Malatya'dan ise birer firma bulunuyor.

Daha önce açıklanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde yer alan 37 firmayla birlikte bölgeden toplam 82 sanayi kuruluşu, İSO'nun iki büyük sanayi araştırmasına girme başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, listeye giren firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Küresel ekonomik dalgalanmalara, hammadde tedarikinde yaşanan sorunlara ve dış pazarlardaki daralmaya rağmen bölge sanayisinin üretim ve istihdamını sürdürdüğünü belirten Akcan, şunları kaydetti:

"Daha önce açıklanan İlk 500 listesinde 37 firmamızın yer almasının ardından İkinci 500 listesinde de 45 firmamızın bulunması, bölge sanayimizin üretim kapasitesi ve rekabet gücü açısından önemli bir göstergedir. Zorlu koşullara rağmen üretimini sürdüren, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm sanayicilerimizi kutluyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB Üyeleri İkinci 500'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:10:36. #7.12#
SON DAKİKA: GAİB Üyeleri İkinci 500'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.