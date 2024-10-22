Galericilerin Umudu Fındık Sezonu - Son Dakika
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Ekonomi

Galericilerin Umudu Fındık Sezonu

Düzce'de galericiler, fındık sezonu sonrası araç satışlarının artmasını bekliyor.

22.10.2024 00:43
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Galericilerin umudu, fındıkçılar

DÜZCE - İkinci araç alım satımı yapan galericiler, aylardır durağan geçen sektörün fındık sezonunun tamamlanmasının ardından yeniden canlanmasını bekliyor.

Sıfır araçların sürekli piyasaya girmesi, araç alacaklara bayilerde sıfır faizli kredilerin verilmesi ile birlikte ikinci el araç alış satışları durağan dönemine geçti. Yaz aylarında durma noktasına kadar gelen ikinci el araç satışlarında tekrar artış oldu. Galericiler, fındık sezonun yavaş yavaş tamamlanmasının ardından çiftçilerin fındıklarını satması ile birlikte araç alış verişinin artacağını düşünüyor. Düzce'de yıllardır galericilik yapan Murat Türkoğlu, ikinci el araç alışverişlerinde herhangi bir kredi kampanyası olmadığı için müşterilerin ikinci el araçlara girmek istemediğini dile getirerek, "Yaklaşık 4-5 aydan beri işlerimizde bir durağanlık var. Ama bu durağanlık bazen iyi oluyor bazen de çok kötü oluyor. Bunun sebebi piyasaya sıfır otomobil çok girdi. Daha önceden de sıfır araçlar vardı. Ama piyasaya çok sürülmüyordu. Şimdi yeni kanunlar geldi. 6 ay 6 bin kilometre limitleri geldi. Sıfır araç alanlar elindeki araçları hemen satamadılar. Satamadıkları içinde sıfır araba fiyatları düşüşe geçti. İkinci el fiyatları da düşüşe geçmeye başladı. Yaklaşık 2 aydır ikinci el fiyatları tekrar yükselmeye başladı. Dolar ve Euro fiyatları artınca sıfır araç fiyatlarında da yüzde 5 artış oldu. İkinci el piyasasında da yine durağan dönem başladı. Sıfır araç çok fazla var. Bayiler kampanya yapmaya başladı. Ama ikinci el de kredi kampanyası olmadı. Bayide sıfır faiz ile kredi alabiliyorsunuz. Ama ikinci sektöründe kesinlikle sıfır faizli kredi açmadılar veya kısıtlama getirdiler. Kasko değerinin yarısı dediler. Müşterilerimizde bunlara karşı biraz zorlanma yaşadı. Kredi bugün herkese çıkmıyor. Çıksa bile faiz oranları çok yükseldi. 100 bin liralık bir kredi 140 bin lira olarak çıkıyor. Araba alma konusunda müşteriler krediden uzak duruyor" şeklinde konuştu.

"En çok takasa giriliyor"

Araç sahibi vatandaşların araçlarını yenilemek için kendi kullandıkları araçları takasa getirdiğini dile getiren Murat Türkoğlu, "İkinci el araç satışlarında en çok takasta araç getiriliyor. 700 bin liralık bir araç almayı düşünen bir kişi elindeki 300-350 bin liralık aracını getiriyor ve arabasını yenileme dönemine başladı. Fındık sezonu bitti. Fakat yeni yeni satmaya başladılar. Piyasayı etkilemesinden yanayız. Bizde birazcık nefes almış oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Galericilerin Umudu Fındık Sezonu - Son Dakika

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