Gana\'da Prefabrik Okul İnşaatı Başladı

Karmod, Gana Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan prefabrik okul projesinin inşasına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modüler yapı markası Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da prefabrik okul binası inşa ediyor. Yapı çalışmalarına başlanan projenin tamamlanmasının ardından ilkokul olarak kullanılacak prefabrik okul binasında, 8 derslik yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, hızlı kurulum avantajından yararlanılan projeyle, çok kısa süre içinde okul inşasının tamamlanacağını belirtti.

Kadir, prefabrik yapıların güvenli ve uzun ömürlü kullanım standardına göre projelendirildiğine değinerek, "Güvenli yapı modelimiz ve hızlı kurulum özelliğimizle Gana Eğitim Bakanlığı'nın okul projesini gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki 8 derslikli okul binasını 30 gün gibi kısa bir sürede kurarak teslim edeceğiz. Projenin finansmanı, bölgedeki yardım kuruluşu tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

"Enerjiden tasarrufla bütçelere kazandırıyoruz"

Prefabrik yapılarını, kullanılacağı bölgenin iklim özelliklerine göre şekillendirdiklerine değinen Kadir, "Duvar karkası ve çatı izolasyonuyla, yapılarımızın kullanıldığı her bölgede iklimlendirme konforunun yanı sıra enerjiden tasarrufla bütçelere kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin detaylarına ilişkin Kadir, şunları kaydetti:

"Akra okul projemizi 'L' planda 626 metrekare büyüklükte projelendirdik. Tek katlı okul binasında, 8 dersliğin yanı sıra özel etkinlik sınıfı, müdür, öğretmenler, sistem ve toplantı odaları gibi bölümlerle WC birimleri yer alıyor. Tuzla'daki modern tesislerimizde ön üretimini tamamladığımız okul binasını deniz yoluyla Gana'ya sevk ettik. Buradan gönderdiğimiz süpervizör ekiplerimiz öncülüğünde kurulum devam ediyor."