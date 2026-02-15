Gana Kakao Finanasmanında Yerli Kaynaklara Geçti - Son Dakika
Ekonomi

Gana Kakao Finanasmanında Yerli Kaynaklara Geçti

Gana Kakao Finanasmanında Yerli Kaynaklara Geçti
15.02.2026 19:48
Cumhurbaşkanı Mahama, Gana'nın kakao alımlarını yerli kaynaklarla finanse edeceğini duyurdu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkenin kakao alımlarında artık yabancı finansmana başvurmayacağını, finansmanın yerli kaynaklarla sağlanacağını açıkladı.

Mahama, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi" kapsamındaki "Akra Sıfırlama Zirvesi" yan etkinliğinde konuştu.

Gana'nın kakao alımlarını finanse edecek yeterli mali kapasiteye sahip olduğunu belirten Mahama, "Kakao alımlarında yabancı fonlamaya son veriyoruz. Yeterli paramız var, kendi kaynaklarımızla kakao alımlarını gerçekleştireceğiz. Artık kakao çekirdeklerini teminat olarak göstermemize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Mahama, dış finansman kaynaklarına bağlı teminat anlaşmalarının, yerel işleyicilere yeterli kakao tahsis edilmesini engellediğini vurguladı.

Öte yandan Gana'dan ihraç edilen minerallerin 2030 yılına kadar işlenmeden gönderilmeyeceğini belirten Mahama, bunun ekonomik dönüşümü ve istihdamı artırmayı hedefleyen bir değer katma politikası olduğunu kaydetti.

Kakao sektöründeki mevcut krize de değinen Mahama, üretici fiyatının, dünya piyasası fiyatının yüzde 70'i olarak belirlendiğini aktardı.

Gana'nın yaklaşık 400 bin ton kakao işleme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Mahama, çekirdeklerin teminat altına alınması nedeniyle önemli miktarda ürünün yurt dışına gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Gana Kakao Finanasmanında Yerli Kaynaklara Geçti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gana Kakao Finanasmanında Yerli Kaynaklara Geçti
