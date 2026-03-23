Gana, Lityum Projesi ile Küresel Pazara Girdi

23.03.2026 14:04
Gana, Ewoyaa Lityum Projesi'ni onaylayarak lityum madenciliğinde önemli bir aktör olmaya hazırlanıyor.

Batı Afrika ülkelerinden Gana, ülkedeki lityum projesini onaylayarak küresel lityum pazarına giriş yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Ewoyaa Lityum Projesi'ni resmen onaylayarak uzun süredir devam eden düzenleyici belirsizliklerini sona erdirdi.

Projeyi yürüten bir lityum şirketine, ülkede 15 yıl süreyle lityum madenciliği yapma konusunda münhasır hak tanındı.

Anlaşma kapsamında Gana hükümeti projede yüzde 13 bedelsiz pay sahibi olacak.

Projeye ilişkin belirlenen mali çerçevede, küresel lityum fiyatlarındaki değişime bağlı olarak yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişen kademeli telif oranları uygulanacak.

Söz konusu modelin, devlet gelirlerini artırırken yatırımcılar açısından da dengeleyici bir yapı sunması hedefleniyor.

Ewoyaa Lityum Projesi'ne hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ilgi gösterdiği, özellikle Avustralya merkezli büyük yatırım gruplarının projeye destek verdiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, Gana içinden şimdiye kadar 16,4 milyon dolarlık finansman sağlandığı bildirildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Gana'nın, elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip lityum üretiminde önemli bir aktör haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Gana, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
