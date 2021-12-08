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GAPSHOES Fuarı firmaların yüzünü güldürdü - Son Dakika

GAPSHOES Fuarı firmaların yüzünü güldürdü

08.12.2021 17:21
GAPSHOES Fuarı firmaların yüzünü güldürdü

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nda stant açan firmaların yetkilileri, memnuniyetini dile getirerek, fuar için teşekkür etti.

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nda stant açan firmaların yetkilileri, memnuniyetini dile getirerek, fuar için teşekkür etti.

Gaiantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 6 Aralık Pazartesi günü açılışı yapılan, 9 Aralık Perşembe günü saat 16: 00'ya kadar devam edecek olan 32. GAPSHOES Fuarı'na katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren firma temsilcileri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası gibi organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

32. GAPSHOES Fuarı'nın her yönüyle iyi geçtiğini ifade eden Akınal Bella Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akınal, fuarı ziyaret eden yabancı turist ve müşterilerin beklenenden fazla olduğunu söyledi. Fuardaki ilgi ve yoğunluğun son güne kadar devam edeceğini beklediklerini kaydeden Akınal, "Fuara bu sene iyi hazırlandık. Yeni kreasiyonlar, yeni modelleler geliştirerek burada ürün çeşitliliğimizi müşterilerimize ve yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilere sunma imkanı bulduk. Umuyoruz ki diğer firmalarımız da dahil geliştirilen yeni ürünler hem şirketlerimize hem şehrimize hem de ülkemize özellikle döviz bazında katkı sağlar. Fuarın bereketli geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ekonomimize fayda sağlıyor"

Fuarın hem firmalar hem de Gaziantep ve bölge ekonomisi açısından çok faydalı olduğuna inandıklarını kaydeden Sonex Ayakkabıcılık firma yetkilisi Ayhan Eser, 32. GAPSHOES Fuarı'na katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Eser, "Fuar özellikle ihracatçı firmalarımızın tanıtımı ve ürünlerini sunma noktasında önemli katkılar oluşturuyor. Biz de Sonex Ayakkabıcılık olarak gerek iç piyasa yönünden gerekse ihracat açısından fuardan önemli faydalar elde ediyoruz. Her şey umduğumuz gibi gidiyor, emeği geçenler teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Katılım beklediğimizden yüksek oldu"

Delta life firma yetkilisi Salih Bozkurt da fuarın çok güzel ve verimli geçtiğini belirterek, "Fuarda dördüncü yılımız. Fuara katılım beklediğimizden daha yükseğe ulaştı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyduk. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Siparişlere olumlu katkı sağladı

Enova Ayakkabıcılık Satış Danışmanı Behiye Nur Kuzu ise fuara her yıl katıldıklarını, fuardaki katılımın siparişlerine olumlu anlamda yansıdığını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

GAPSHOES Fuarı firmaların yüzünü güldürdü

Orta Doğu, Gaziantep, Aralık, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAPSHOES Fuarı firmaların yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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