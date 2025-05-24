Garanti BBVA dijital finansal çözümleriyle esnaf ve KOBİ'lerin yanında - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA dijital finansal çözümleriyle esnaf ve KOBİ'lerin yanında

Garanti BBVA dijital finansal çözümleriyle esnaf ve KOBİ\'lerin yanında
24.05.2025 03:13
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Garanti BBVA, esnaf ve KOBİ'lerin yaşam döngüsündeki her finansal ihtiyaca dokunan ve bu ekosistemi kapsayan dijital finansal çözümler sunuyor.

İş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tüm dijital kanallarıyla hizmet veriyor. Esnaf ve KOBİ'ler Garanti BBVA'nın ister mobil ister internet kanalları üzerinden kredi limit başvurusu, ticari kredi kullanımı, teminat mektubu alımı, çek karnesi ve POS başvurusu gibi çeşitli finansal işlemlerini, şubeye gitmeye gerek duymadan gerçekleştirebiliyor.

Garanti BBVA, esnaf ve KOBİ'lere yönelik dijital bankacılık hizmetlerini güçlendirerek, onların işleri için gerek duyduğu her adımda en büyük destekçisi olmak için çalışmaya devam ediyor. Esnaf ve KOBİ'lerin dijital bankası olma vizyonuyla hareket eden Garanti BBVA, mobil ve internet bankacılığı üzerinden sunduğu yenilikçi çözümlerle işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Garanti BBVA, esnaf ve KOBİ'lere tüm dijital kanallarıyla 7/24 hizmet sunarak, onların yoğun iş temposunda şubeye gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine olanak tanıyor.

"Esnaf ve KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerine eşlik ediyor, onları destekliyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Garanti BBVA olarak, esnaf ve KOBİ'lerimizin yanında olma vizyonumuzu, dijital bankacılık alanındaki yenilikçi çözümlerimizle güçlendiriyoruz. Amacımız, onların yoğun iş temposunda dijital finansal çözümlerimizle bankacılık işlemlerini kolaylaştırarak, zaman ve maliyet avantajı sağlamak. Böylelikle işlerini büyütmelerine ve sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmak. Mobil ve internet bankacılığı kanallarımızla 7/24 sunduğumuz hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu hizmetler, esnaf ve KOBİ'lerimizin finansal işlemlerini kolaylaştırıyor. Garanti BBVA olarak, dijitalleşmenin gücünü müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla buluşturuyor, başarılarında onlara eşlik ederek, en güvenilir destekçileri olmaya devam ediyoruz" dedi.

Dijital çözümlerle 7/24 hız ve kolaylık

Garanti BBVA, esnaf ve KOBİ'lere yönelik sunduğu dijital finansal çözümlerle, işletmelerin bankacılık işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi limit başvurusu, ticari kredi kullanımı, teminat mektubu alımı, çek karnesi ve POS başvurusu gibi çeşitli finansal işlemlerini kolayca yapabiliyor. Limit, kredi, çek, POS başvuruları gibi süreçlerde sağlanan hız, esneklik, şeffaflık ve kontrol, işletmelerin iş akışlarını daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, müşteriler genel kredi sözleşmelerini (GKS), limit, risk, teminata alınan çekler, detayları ve görüntüleri, teminata alınan gayrimenkul ipotekleri ve ekspertizleri ile ilgili tüm detayları, fiyat ve komisyon değişikliklerini dijital kanallar üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Garanti BBVA Mobil, teminat mektubu başvurularını da dijitalleştirerek büyük bir kolaylık sunuyor. Müşteriler, 7/24 teminat mektubu başvurusu yapabiliyor; elektronik mektuplar için süreci tamamen dijitalde tamamlayabiliyor, fiziki mektuplar için ise teslim aşamasında diledikleri kişiye dilediği şubeden teslim aldırabiliyor. Limit sahibi müşteriler, bu çerçevede diledikleri zaman elektronik veya fiziki mektup taleplerini gerçekleştirebiliyor. Elektronik mektuplar doğrudan muhatabına iletilebilirken, fiziki mektuplar istenilen şubede teslim alınabiliyor.

Çek karnesi başvuruları da dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Müşteriler, başvuru sürecini baştan sona takip edebiliyor ve yalnızca teslim aşamasında şubeye gidiyor. Nakdi ve gayri nakdi kredi ürünlerine ise firma limiti dahilinde diledikleri gibi erişebiliyorlar. Tüm bu hizmetler için müşterilere bir limit başvurusu sonrası tahsis edilen limit, müşterilerin ihtiyaçlarına göre dağıtılarak 7/24 kullanıma hazır hale getiriliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA dijital finansal çözümleriyle esnaf ve KOBİ'lerin yanında - Son Dakika

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