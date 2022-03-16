Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

16.03.2022 12:14
Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi.

Garanti BBVA, Global Finance tarafından bir kez daha " Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, son 6 yılda 5. kez Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası ödülünü alan Garanti BBVA, proje ve satın alım finansmanı konusundaki yetkinlik ve güvenirliğini, uluslararası boyutta tekrar tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'nin önemli projelerinin finansmanında aktif rol üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konularında müşterilerimize sunduğumuz özel çözümlerle değer yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak projelere öncelik veriyor, müşterilerimizin finansal sağlıklarını gözeterek evrensel ölçekte kredi itibarı yüksek kurumlar haline gelmeleri için destekliyoruz.

Finanse ettiğimiz altyapı ve enerji projeleri, fabrika yatırımları, şirket satın alım kredileri ile istihdam yaratan, ithalatı azaltan ve çevreyle dost yatırımları finanse eden öncü banka konumunda, ihtiyaca özel çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda proje finansmanı kapsamında çoğunluğu rüzgar santralleri olmak üzere yalnızca yenilenebilir enerji projelerine 6 milyar doları aşan finansman sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla Global Finance gibi prestijli bir kurum tarafından bu ödüle bir kez daha layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Verilen bilgiye göre, 2010 yılından bu yana Türkiye'de yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konusunda sektöründe öncü olan banka, faaliyet gösterdiği diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi proje ve satın alım finansmanı konusunda da sunduğu özel çözümlerle müşterilerine değer yaratmak, onların finansal sağlığını artırmak için çalışıyor.

YORUMLAR
500
TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi Bera Holding'in net karı 2021 yılında yüzde 212 arttı Bera Holding'in net karı 2021 yılında yüzde 212 arttı

Ebru Dildar Edin, Garanti Bankası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, Global Finance tarafından 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' seçildi - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement