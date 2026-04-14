Garanti BBVA Leasing'ten 100 Milyon Dolarlık Finansman - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Garanti BBVA Leasing'ten 100 Milyon Dolarlık Finansman

14.04.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA Leasing, uluslararası piyasalarda 100 milyon dolarlık murabaha sendikasyon finansmanı sağladı.

Garanti Finansal Kiralama AŞ (Garanti BBVA Leasing), uluslararası piyasalarda murabaha sendikasyon finansmanı kapsamında 100 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Japonya merkezli SMBC Bank International Plc'nin düzenleyici banka olarak görev aldığı işlem, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Garanti BBVA Leasing'in fonlama yapısını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırma stratejisiyle uyumlu kurguladığı işlem, aynı zamanda katılım finansmanı prensiplerine dayalı alternatif kaynaklara erişimi güçlendirerek, kurumun sürdürülebilir finansman alanındaki konumunu pekiştirdi.

Sağlanan finansman, başta küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılacak.

Finansmanın ayrıca istihdamın desteklenmesi ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacak projelere yönlendirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, uluslararası piyasalardan sağlanan bu işlemin yatırımcıların hem kuruma hem de Türkiye'ye duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çaycı, "Reel sektörün dönüşümünü, KOBİ'lerin gelişimini desteklemeye ve sosyal etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Leasing'ten 100 Milyon Dolarlık Finansman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: Garanti BBVA Leasing'ten 100 Milyon Dolarlık Finansman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.