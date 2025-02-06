Garanti BBVA Partners 2024 Mezunları Tanıtıldı

Ekonomi

Garanti BBVA'nın teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek amacıyla başlattığı Garanti BBVA Partners Tech Programı'nın 2024 yılı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 girişim mezun oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mezuniyet kapsamında Garanti BBVA Genel Müdürlüğünde düzenlenen Demo Day etkinliğinde Garanti BBVA üst yönetimiyle birlikte girişimcilik ekosisteminin temsilcileri bir araya geldi.

Etkinlikte, Garanti BBVA Partners Tech Programı'ndan mezun olan girişimlerden Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo sunum yaptı. Etkinlik kapsamında ayrıca, Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör ve Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu, düzenlenen panelde bir araya geldi.

Garanti BBVA'nın 2016'da hayata geçirdiği ve aralıksız devam eden girişim hızlandırma programı Garanti BBVA Partners çatısı altında, geçen yıldan itibaren, hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek, Bankanın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmak amacıyla Garanti BBVA Partners Tech Programı yürütülüyor.

Programın 9. dönem başvuruları devam ediyor

Garanti BBVA Partners Tech Programı bir taraftan başarılı mezunlarını verirken, yeni teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek üzere programın 9. dönemi için de başvuruları kabul ediyor. Bu yıl üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimciler, 15 Şubat'a kadar internet adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Bu kapsamda geçen yıl programa kabul edilen 5 girişim, 6 ay boyunca program içerisinde yer alan ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile işbirliği fırsatları, reklam/PR destekleri, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanarak girişimlerini geliştirme imkanı buldu.

Garanti BBVA Partners Tech Programına, değerlendirme komitesi sonuçlarına göre kabul edilecek girişimlerden, üretken yapay, zeka siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az 2 yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor.

"Yüksek katma değer yaratan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede kilit rol oynuyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayan faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Stratejik olarak önceliklendirdikleri girişimcilik alanını uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahiplendiklerini kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Her zaman yeniliğin ve değişimin gücüne inanan bir kurumuz ve stratejilerimizi de bu anlayışla kurguluyoruz. Değişime ayak uydurmanın yolu da, yeni fikirleri benimsemekten, çevik zihinlerle işbirliği yapmaktan ve anlamlı değişimler yaratmaktan geçiyor. 2016'da hayata geçirdiğimiz ve bizim için bir gurur kaynağı olan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı, ülkemizde bu değişimleri yaratacak yenilikçi fikirleri, girişimleri destekleyen, onları büyüten ve büyüyüp olgunlaşmalarına fırsatlar sunan değerli bir platform oldu. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi ülke ekonomisinin gelişimi için de oldukça önemli. Özellikle yüksek katma değer yaratan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede kilit rol oynuyor."

Kaya, Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bünyesinde, hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerini desteklediklerini aktararak, "60'a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon doları aştı. Girişimcilerle kurduğumuz güçlü bağlar ve onlara büyümeleri için sunduğumuz mentörlük, eğitim, PR, network ve işbirliği gibi desteklerle sağlam bir ekosistem yarattık. Bugün bizlerle olan, 2024 yılı programından mezun ettiğimiz hepsi birbirinden değerli girişimlerimiz de, mevcut durumu sorgulayan ve geleceğin ihtiyaçlarına odaklanan çözümler üreterek fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.