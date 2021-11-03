Garanti BBVA, veri merkezinde yıllık 1,8 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı

Garanti BBVA, karbon ayak izini azaltmak üzere hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilerle veri merkezinin yıllık enerji tüketimini belirgin şekilde düşürerek yıllık 1,8 milyon liralık tasarruf sağladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojik gelişmelere paralel veri merkezlerindeki enerji tüketiminin küresel enerji tüketimine oranı her yıl artıyor. Yapılan araştırmalarda, 2019'da yüzde 2 olarak belirlenen bu tüketimin 2030 yılında yüzde 8 düzeyine ulaşacağı öngörülüyor.

İstanbul Pendik'teki Garanti BBVA Veri Merkezi, dünyada Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'na sahip 16 veri merkezinden biri konumunda bulunuyor. 2020'de yapılan soğutma ve iklimlendirme revizyonları, eski tip cihazların yeni nesil enerji verimliliği yüksek cihazlarla değişimi, sanallaştırma ortamlarının etkin ve verimli şekilde kullanımı sayesinde veri merkezinin işlem ve depolama kapasitesi yükseltilirken, aynı zamanda yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde yıllık 1993 megavat saat enerji tasarrufu sağlandı. Bu değer, aynı zamanda yılda 172 ton petrole ve yaklaşık 1.000 ton karbondioksit gazı salımına karşılık geliyor.

"Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak adına yeni yatırımlar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, Garanti BBVA olarak, BBVA Grubu ile birlikte Global Eco-Efficieny Plan inisiyatifleri kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, toplam enerji tüketimlerini düşürmek, daha etkili geri dönüşüm politikalarıyla karbon ayak izini azaltmak gibi sürdürülebilir bankacılık hizmetleri taahhütlerinde bulunduklarını bildirdi.

Kuruöz, bu kapsamda halihazırda Tier IV Gold Sertifikası'yla sürdürülebilirlik kriterleri anlamında dünyadaki sayılı tesislerden biri olan Garanti BBVA Veri Merkezi'nde, verimliliği daha da artırmak ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak adına sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir yılda hayata geçirdiğimiz bir dizi uygulama ve yatırımlarla da veri merkezimizin enerji tüketimi konusunda önemli bir tasarruf sağladık. Bizim için burada elde ettiğimiz tasarrufun parasal değerinden çok, bu ölçüde bir enerji için gerekli kaynak tüketiminin azalmış olması anlam ifade ediyor. Veri merkezimizde enerji verimliliğini daha da arttırmak için halen soğuk koridor kapama projesi üzerinde analiz ve simülasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeyle birlikte de yüzde 10-15 civarında ek bir enerji tasarrufu sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme şüphesiz insan hayatını kolaylaştıran unsurlar ancak bu sürecin bir de yarattığı çevresel etkiler var ve biz bu alanda atılacak küçük-büyük her adımı önemsiyor, tüm iş süreçlerimizde faaliyetlerimizin yaratacağı çevresel etkileri azaltmak, dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmak hedefiyle hareket ediyoruz."