Garanti BBVA\'ya Üç Ödül Birden

GARANTİ BBVA, Euromoney Awards for Excellence 2025 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'nın (CEE) 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Bankası' ve 'En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası' seçilirken, Türkiye'nin 'En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası' ödülüne de layık görüldü.

Garanti BBVA, küresel finans yayıncılığı alanında prestijli bir konuma sahip olan Euromoney tarafından verilen Euromoney Awards for Excellence 2025'te üç önemli ödül kazandı. Banka, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinde 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka' ve 'En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası' olarak seçilirken, Türkiye'nin 'En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası' ödülünün de kazananı oldu. Ödüller, Londra'da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ FAALİYETLERİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Kalıcı bir etki yaratmak için, finansal hizmetlerin ötesine geçen, topluma, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayış benimsiyoruz. Sürdürülebilir faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurum kültürümüzün temeline yerleştiriyoruz. Euromoney gibi itibarlı bir kuruluş tarafından bu alanlarda takdir görmek bizim için büyük bir mutluluk. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde ilk kez verilen 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka' ödülüne layık görülmenin de gururunu yaşıyoruz. Bu ödüller, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için attığımız adımların uluslararası ölçekte yankı bulduğunun da güçlü bir göstergesi. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.