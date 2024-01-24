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Gate.io'nun Rezerv Kanıtı Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Gate.io'nun Rezerv Kanıtı Raporu Yayınlandı

Kripto para borsası Gate.io, Ocak 2024 Rezerv Kanıtı (PoR) raporunu yayınladı. Rapora göre; şirketin rezerv oranı yüzde 115,47'ye çıkarken toplam tutulan varlıklarda 4,3 milyar dolara ulaştı. Gate.io, kullanıcı mevduatlarının üzerinde tutulan rakamı 584 milyon dolara yükseltti. Gate.io'nun Kurucusu ve CEO'su Dr. Lin Han, şeffaflığın önemini vurgulayarak kullanıcıların güvenli ve emin bir şekilde piyasaya katılabilmelerini sağlamak için sürekli olarak yanıt vereceklerini belirtti. Gate.io, 171'den fazla dijital varlık için rezerv kanıtı sağladı ve her bir varlığın rezerv oranı yüzde 100'ün üzerinde oldu. Raporun bazı önemli verileri ise toplam rezerv değeri olarak 4,3 milyar dolar, BTC rezerv oranı olarak yüzde 127,33, ETH rezerv oranı olarak yüzde 120,54, USDT rezerv oranı olarak yüzde 101,30 ve USDC rezerv oranı olarak yüzde 129,34 olarak belirlendi.

Gate.io\'nun Rezerv Kanıtı Raporu Yayınlandı
24.01.2024 - 13:37,
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Kripto para borsası Gate.io, Ocak 2024 Rezerv Kanıtı (PoR) raporunu yayınladı. Rapora göre; şirketin rezerv oranı yüzde 115,47'ye çıkarken toplam tutulan varlıklarda 4,3 milyar dolara ulaştı.

Rezerv Kanıtı (PoR) raporunu göre, şirket rezervlerinde kullanıcı mevduatlarının üzerinde tutulan rakam 584 milyon dolara yükseldi. Son rapor aynı zamanda geçen Kasım ayında yayınlanan bir önceki rapordan bu yana 1,1 milyar dolarlık bir değer artışı olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili olarak Gate.io'nun Kurucusu ve CEO'su Dr. Lin Han, "Şeffaflık bireyler ve sektörün bütünlüğü için önemlidir. Kullanıcıların güvenli ve emin bir şekilde piyasaya katılabilmelerini sağlar ve borsalar arasında en iyi uygulamaları teşvik eder. Rezerv raporlamamızda güvenlik, gizlilik ve şeffaflık sağlamak için kullanıcılardan, dış uzmanlardan ve meslektaşlarımızdan gelen girdilere sürekli olarak yanıt vereceğiz" dedi.

171'DEN FAZLA DİJİTAL VARLIK İÇİN REZERV KANITI SAĞLANDI

Şirket tarafından edinilen bilgilere göre; Gate.io, kullanıcı tarafından doğrulanabilir PoR ürettiği dördüncü yılda 171'den fazla dijital varlık için rezerv kanıtı sağladı. Bir önceki rapordan bu yana, SATS, ORDI, MUBI, TRAC, NALS, PIZA (PIZABRC), PEPE (PEPEBRC) ve diğerleri dahil olmak üzere 26'sı BRC-20 token olmak üzere 59 varlık daha dahil edildi. 171 varlığın her birinin rezerv oranını yüzde 100'ün üzerinde oldu.

Raporda yer alan bazı önemli veriler ise şöyle:

"Toplam Rezerv Değeri: 4.363.990.957 ABD doları,

İlave Rezervler: 584.704.086 ABD doları,

Toplam Rezerv Oranı: Yüzde 115,47.

BTC: Yüzde 127,33.

ETH: Yüzde 120,54.

USDT: Yüzde 101,30.

USDC: Yüzde 129,34."

REZERV KANITI HAKKINDA

Bir rezerv kanıtı, üçüncü taraf bir şirket tarafından bir finans şirketi veya kripto borsasında, defterlerindeki varlıkların değerinin rezervlerinde tutulanlarla eşleştiğini doğrulamak için yürütülen bir denetimdir. Üçüncü taraf denetçi, finansal kurum veya borsa tarafından yapılan iddiaları doğrulamaktan sorumludur. Denetim sonuçları genellikle herkese açık olarak yayınlanır ve kullanıcıların erişimine sunulur.

Kaynak: DHA
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