Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Yeni Düzenleme

24.05.2026 09:47
Hazine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazanç dağıtım şartlarını düzenledi, istisnalar netleştirildi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik kar dağıtım şartları düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fon ve yatırım ortaklıklarının (emeklilik yatırım fonları hariç) taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik istisnadan yararlanabilmeleri için bu kazançların en az yüzde 50'sini belirli bir süre içinde kar payı olarak dağıtma zorunluluğu getirilmişti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğle, özellikle taşınmaz kazancının net şekilde nasıl hesaplanacağı, ortak genel giderlerin ve amortismanların dağıtımı, zarar durumunda dağıtım şartının nasıl değerlendirileceği hususları örneklerle açıklandı.

Tebliğle kurumlar vergisi istisnalarında kar ve zararların değerlendirilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, belirli bir faaliyete özgülenen istisnalarda ilgili faaliyetler bütün olarak değerlendirilecek, işlem bazlı istisnalarda ise her işlem ayrı ayrı dikkate alınacak. Örneğin, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler veya yurt dışı şube kazançları gibi faaliyet esaslı istisnalarda aynı faaliyet kapsamındaki zararlar kazançlarla birlikte değerlendirilecek. Taşınmaz satış kazancı veya iştirak hissesi satış kazancı gibi işlem esaslı istisnalarda her işlem için ayrı değerlendirme yapılacak.

Yatırım teşvik belgelerindeki vergilere ilişkin düzenleme

Tebliğde, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Mevcut yasal düzenlemeye göre kanunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanan asgari kurumlar vergisinden düşülecek yatırıma katkı tutarlarında 2 Ağustos 2024 tarihi esas alınıyordu. Bu tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerindeki mevcut yatırım tutarları hesaplamada dikkate alınırken, bu tarihten sonraki belgelerde yapılan revizeler sonucunda ortaya çıkan tutar artışları asgari vergi hesabına dahil edilmiyordu.

Tebliğle 2 Ağustos 2024'ten önce yatırım teşvik belgesi alan ancak sonrasında belge revizesi yapan mükelleflerin yaşadığı tereddütler giderildi. Bu kapsamda mükellefler, kanunun ilgili maddesi kapsamında alınmayan vergilerini, 2 Ağustos 2024 öncesindeki yatırıma katkı tutarını dikkate almak veya belgedeki değişimleri yansıtacak şekilde oranlama yapmak suretiyle tespit edebilecek.

Öte yandan, tebliğe geçici vergi uygulamasına ilişkin "dördüncü geçici vergilendirme dönemi" ibaresi eklendi.

Kaynak: AA

