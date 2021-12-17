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Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak - Son Dakika

Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak

17.12.2021 10:19

Hükümete yakınlığıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, emekli zammına ilişkin Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı canlı yayında aktardı. Bakan'a "Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu söyleyen Küçük, "Benim anladığım enflasyon farkları dahil olmak üzere en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek." ifadelerini kullandı. Küçük, dün asgari ücret konusunda da nokta atışı yapmış ve Erdoğan'ın 4.200 TL'ye kadar çıkacağını söylemişti.

Asgari ücret pazarlığı dün sona erdi. Komisyonun uzlaşıyla verdiği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin 4.253 lira olduğunu duyurdu. Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılarak, işverenin üzerinden 450 TL'lik yük kaldırıldı. Gelir ve damga vergisi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.

EMEKLİLER BEKLEYİŞE GİRDİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücretlilere yapılan büyük zam sonrası emekliler de bir bekleyiş içine girdi. TGRT Haber'de sabah programı sunan Cem Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e bu konuyu sordu.

BAKAN BİLGİN'E EMEKLİ ZAMMI SORULDU

Bakan Bilgin'le konuşmasını aktaran Cem Küçük, emekliler için müjde niteliğinde haberler verdi. Bakan'a "Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu belirten Küçük, aldığı yanıtı şu sözlerle aktardı:

"Sözleşmemizde 'enflasyon farkı verilir' diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu da gözeten bir değerlendirme yapılacaktır. En düşük emekli aylığında daha yüksek, diğerlerinde daha dengeli olmak üzere farklılık gösterebilir."

"YÜZDE 30-40 ARASINDA ZAM GELECEK"

Bakan Bilgin'in kendisine verdiği yanıtı değerlendiren Cem Küçük, "Benim anladığım enflasyon farkları dahil olmak üzere en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE NOKTA ATIŞI YAPMIŞTI

Cem Küçük asgari ücret konusunda doğru bir tahminde bulunmuştu. Dün sabah yaptığı programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.

Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak

Asgari Ücret, Türk Lirası, Cem Küçük, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak - Son Dakika
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