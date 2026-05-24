Gazetecilere Orman Yangını Eğitimi

24.05.2026 09:10
OGM, gazetecilere orman yangınlarıyla mücadele için eğitim düzenledi, 139 bin gönüllü kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verildi.

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu merkezde personele yangın uzmanlığı ve orman yangınlarıyla mücadele teknikleri eğitimi verdiklerini söyledi.

Karacabey, merkezde şu ana kadar yaklaşık 15 bin personele eğitim verdiklerini belirterek, "Sadece OGM çalışanlarına ya da orman yangını gönüllülerine değil bu eğitimleri almak isteyip bize başvuran 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimize de orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitimler verdik." dedi.

Eğitimlerin, sahada daha güçlü bir teşkilatın oluşmasına, daha bilinçli mücadeleye ve Yeşil Vatan'ın korunmasına çok önemli katkılar sağladığını anlatan Karacabey, uluslararası misafirleri de burada eğitime tabi tuttuklarını dile getirdi.

"Biyolojik çeşitlilik, çölleşme ve erozyonla mücadele eğitimleri de verilecek"

Karacabey, merkezi, tüm dünya ormancılarının hizmetine sunmak için gayret ettiklerini söyledi.

"Merkezimizi FAO ile yaptığımız işbirliği neticesinde ormancılığın tüm disiplinleriyle ilgili eğitim verilen bir merkez haline getirmek konusunda protokolü imzaladık, altyapısını oluşturduk." diyen Karacabey, bundan sonraki süreçte ormancılığın diğer disiplinleri diye ifade ettikleri biyolojik çeşitlilikle ilgili, çölleşme ve erozyonla mücadeleyle ilgili eğitimlerin de yine bu merkezde verilebilir hale geleceğini anlattı.

Karacabey, "Bu işbirliğiyle merkezimiz, kurumsal kapasitesini artıran, teknolojik altyapısını güçlendiren, daha modern eğitim ve daha etkin hizmet veren bir yapıya dönüşmüş olacak." dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran da Antalya'nın yangına hassas bir bölge olduğunu, 2025 yılı içinde 200 orman yangınında 1607 hektar orman alanının zarar gördüğünü anlattı.

Yangınlarda en büyük destekçilerinin gönüllüler olduğunu vurgulayan Kayıran, eğitimin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi, gönüllü katılım belgesi takdim edildi.

Gönüllü yangın eğitimleri

OGM tarafından yürütülen gönüllülük sistemi kapsamında vatandaşlara, kamu personeline, öğretmenlere, öğrencilere ve sivil toplum temsilcilerine yönelik eğitimler düzenleniyor.

Eğitimlerde katılımcılara orman yangınlarının nedenleri, yangın davranışı, yangına ilk müdahale yöntemleri, güvenli yaklaşım teknikleri, tahliye süreçleri, arazöz ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi veriliyor.

Programların sonunda uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirilerek başarılı katılımcılar, "Orman Yangını Gönüllüsü" olarak sisteme dahil ediliyor.

Böylece, 2019 yılında başlayan programla, bugüne kadar kayıtlı orman yangını gönüllüsü sayısı 139 bini aşmış oldu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Antalya, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
