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GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak - Son Dakika

GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak

31.12.2021 12:35

Naksan Plastik Genel Müdürü Enis Sarılarlı, 2021 yılını 2,7 milyar liralık ciro ve 100 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı düşündüklerini belirterek, "2022'de toplam ciromuzun yarısını ihracat, diğer yarısını iç piyasadan elde etmek istiyoruz.

Naksan Plastik Genel Müdürü Enis Sarılarlı, 2021 yılını 2,7 milyar liralık ciro ve 100 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı düşündüklerini belirterek, "2022'de toplam ciromuzun yarısını ihracat, diğer yarısını iç piyasadan elde etmek istiyoruz." dedi.

Sarılarlı, AA muhabirine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Naksan Plastik'in 2021 yılı değerlendirmesini ve 2022 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı.

40 yıllık mazisi olan şirket olan Naksan Plastik'e TMSF kayyum olarak görevlendirildiğinde Naksan Plastik'te üretimin durmuş olduğunu söyleyen Sarılarlı, "İşçilere ve tedarikçilere borçları vardı. Bunun dışında çok yüksek banka borçları vardı ve hala da devam etmektedir. TMSF öncelikle buraya bir kredi limiti sağladı. Bu kredi limitinden kullanılarak öncelikle işçilerin birikmiş alacakları ödendi. Daha sonra ham madde tedariki sağlandı ve üretim başladı. Azar azar başlayan üretim günden güne artarak bugünkü tam kapasite seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Sarılarlı, halihazırda günlük 500 ton olan kapasitenin 450 tonunun kullanıldığını ve dönem dönem 500 tona da çıkıldığını aktardı. Dönemsel siparişlere göre kapasite kullanımının değiştiğini ve genel olarak kapasitenin yüzde 90'ının kullanıldığının altını çizen Sarılarlı, Naksan Plastik'in ürünlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Naksan Plastik, sektörünün öncü firmalarından bir tanesidir. Hem üretim hacmi hem de ürün çeşitliliği ile önde olan bir firma. Naksan Plastik'e esnek ambalaj sektörünün liderlerinden biri diyebiliriz. Esnek ambalaj altında; palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç film, ev tekstil ambalajları, ağır hizmet torbaları, poşet, torba, endüstriyel shrink film, streç film, baskılı/baskısı poşet üretimi yapıyoruz."

"2021 yılını 100 milyon dolarlık ihracatla kapatabiliriz"

Enis Sarılarlı, Naksan Plastik'in üretiminin yüzde 35'ini ihraç ettiğini ve geri kalan kısmını ise iç piyasaya sattığını söyledi. Naksan Plastik'in birçok firmanın ana tedarikçisi konumunda olduğunu ifade eden Sarılarlı, "Naksan Plastik, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşun listesinde (İSO 500) yıllardır yer almasının yanı sıra ilk 500'de olan 300 tane şirketin de ana ambalaj tedarikçisi olarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Şu anda 2 bin 250 çalışanla tam kapasite işlerin yürütüldüğünü anlatan Sarılarlı, şirketin cirosunun 2020 yılında 1,5 milyar lira ve ihracat tutarının 58 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Sarılarlı, 2021 yılı ciro ve ihracat rakamlarına ilişkin, "Yılın 11 ayında ciromuz 2,5 milyar lira, ihracat hacmimiz 89,5 milyon dolara ulaştı. 2021 yılını 2,7 milyar liralık ciro ve 100 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı düşünüyoruz." dedi.

2022 yılında da tam kapasite çalışmaya devam edeceklerini belirten Sarılarlı, "2022'de toplam satışlarımızda ihracatımızın payını artırmak istiyoruz. Toplam ciromuzun yarısını ihracat, diğer yarısını iç piyasadan elde etmek istiyoruz. Umarız satıştan sonra yeni yatırımlarla kapasite artışına gidilir ve hem ciro hem de istihdamda büyük farklılık yaratılır." açıklamasında bulundu.

4 Ocak'taki ihalede muhammen bedel 1 milyar 179 milyon TL

Naksan Plastik Genel Müdürü Sarılarlı, ihalenin 4 Ocak 2022 Salı günü saat 15.30'da TMSF binasında yapılacağını söyledi.

Şirketin muhammen satış bedelinin 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlendiğini aktaran Sarılarlı, "Muhammen bedel, sektöründe öncü ve piyasada dört büyükler olarak ifade edilen yabancı değerlendirme şirketi tarafından yapılan incelemeler sonrasında belirlendi. Yabancı firma, Naksan Plastik'e gelerek bizim üretimden markalarımıza, müşterilerimizden üretim biçimimize, stoklardan makinalara kadar her şeyi inceledi. İnşallah yüksek bir bedele de satılır." diyerek sözlerini tamamladı.

Naksan Plastik, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında TMSF'ye devredilmişti.

GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak
GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak
GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak

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Naksan Plastik, İhracat, Ocak, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Naksan Plastik, 4 Ocak'ta satışa çıkacak - Son Dakika
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