Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Akaryakıt Desteği Sağlayacak

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 43 bin 15 üreticinin tamamına 4 milyon 842 bin 800 litre akaryakıt desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın 2'inci Birleşimi, Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Birleşimde gündemde yer alan 81 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimin sonunda ek gündem maddelerine geçildi. Burada, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan ÇKS'ye kayıtlı 43 bin 15 üreticinin tamamına, yüzde yüz hibeli olarak 4 milyon 842 bin 800 litre akaryakıt desteği verileceği açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur mazot desteğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Çiftçilerimize destek olmak amacıyla 2024 yılında ÇKS'ye kayıtlı olmak şartıyla 4 milyon 842 bin 800 litre akaryakıt desteği verilecek. Yıllardan beri çiftçimize destek olmak amaçlı mazot desteği veriyorduk. Bu yılda yapma kararını aldık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP