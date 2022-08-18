Mangal kömürünün zorlu yolculuğu - Son Dakika
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Mangal kömürünün zorlu yolculuğu

18.08.2022 09:38
Mangal kömürünün zorlu yolculuğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanoslar'da meşe ağaçlarından elde edilen odunlardan mangal kömürü yapılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanoslar'da meşe ağaçlarından elde edilen odunlardan mangal kömürü yapılıyor. Mangal kömürünün zorlu yolculuğu 9. aya kadar sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşe ormanlarının bulunduğu Amanos dağlarında kömürcüler, mangal kömürü üretiyor. Gün boyu yaktıkları ateş ocaklarının başında mangal kömürü üreten kömürcüler, satın aldıkları meşe odunlarını üst üste koyuyor. Daha sonra odunların üzerine saman döktükten sonra toprakla kapatarak yakıyor. Yaklaşık 15 gün yanan odunlar mangal kömürüne dönüşerek satışa sunuluyor.

"Mangal kömürü meşakkatli bir iştir"

Mangal kömürü yapımının meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Mangal kömürü işletmecisi Recep Taş, "Burada mangal kömürü yapıyoruz. Öncelikle odunlarımızı getiriyoruz. Yallardır geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Odunlarımızın ebatlarını ayarlayıp üst üste diziyoruz. Üstüne saman koyuyoruz. Daha sonra kumla kapatıyoruz ortada bir delik kalıyor oradan ateşliyoruz. Süreç genelde 2 haftaya kadar sürüyor. Biz de bu süreçte başında bekliyoruz. Hava almaması için oluşan delikleri kapatıyoruz. Alev bittikten sonra 1-2 gün soğuması için bekliyoruz ve yavaşça açıyoruz. Oluşan mangal kömürlerini çuvallara koyarak satışa sunuyoruz" dedi.

"Yoğun talep alıyoruz"

Bölgeden yoğun talep olduğunu belirten Taş, "Kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Bu bölgede piknik yapmak önemlidir. Gaziantepliler 6 gün çalışır bir gün mutlaka mangala gider. Onun içinde yoğun çalışıyoruz talebimiz fazla oluyor. Her bir kümede yaklaşık 20 ton odun atıyoruz. 20 ton odundan 2-3 ton kömür elde ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Amanoslar, Gaziantep, İslahiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mangal kömürünün zorlu yolculuğu - Son Dakika

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