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Antep karası üzümünde hasat zamanı

17.08.2022 09:41
Antep karası üzümünde hasat zamanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen Antep karası üzüm ve hatun parmağı üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara doldurulup yurtdışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması özellikle pekmez ve bastık yapımında hatun parmağı üzümünün rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, bu sene hasattan memnun olurken, fiyatın tarlada düşük markette yüksek olmasından şikayet ediyor.

"Üzüm tarlada 3,5-4 TL markette ise 10-15 TL"

Ürünlerinin tarlada uygun olmasına rağmen markette fiyatının çok yükseldiğini ifade eden çiftçi Mehmet Çolak, "Üzümün hasadına başladık. Hasat bu ayda başlar ekimin ortasına kadar devam eder. 'Antep karası' ve 'Hatun parmağı' üzümlerimizin kan yapma özelliği çok fazladır. Özellikle pekmez yapımında çok tercih ediliyor. Üzümlerimiz pekmez, kuru üzüm, pestil yapımında kullanılıyor. Ortalama bir ağaçtan 30-40 kilo üzüm alıyoruz. Şu anda kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satıyoruz. Marketlerde ise 10-15 TL arasında satılıyor. Birkaç ülkeye ihracatımız oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep karası üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

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