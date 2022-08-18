Antep karası üzümünde hasat zamanı - Son Dakika
Üye Girişi

Antep karası üzümünde hasat zamanı

18.08.2022 01:08
Antep karası üzümünde hasat zamanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen Antep karası üzüm ve hatun parmağı üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara doldurulup yurtdışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması özellikle pekmez ve bastık yapımında hatun parmağı üzümünün rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, bu sene hasattan memnun olurken, fiyatın tarlada düşük markette yüksek olmasından şikayet ediyor.

"Üzüm tarlada 3,5-4 TL markette ise 10-15 TL"

Ürünlerinin tarlada uygun olmasına rağmen markette fiyatının çok yükseldiğini ifade eden çiftçi Mehmet Çolak, "Üzümün hasadına başladık. Hasat bu ayda başlar ekimin ortasına kadar devam eder. 'Antep karası' ve 'Hatun parmağı' üzümlerimizin kan yapma özelliği çok fazladır. Özellikle pekmez yapımında çok tercih ediliyor. Üzümlerimiz pekmez, kuru üzüm, pestil yapımında kullanılıyor. Ortalama bir ağaçtan 30-40 kilo üzüm alıyoruz. Şu anda kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satıyoruz. Marketlerde ise 10-15 TL arasında satılıyor. Birkaç ülkeye ihracatımız oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
İslahiye'de 'acı' hasat İslahiye'de 'acı' hasat Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor
Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep karası üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:18:37. #1.11#
SON DAKİKA: Antep karası üzümünde hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement