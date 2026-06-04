Gaziantep'in Mayıs İhracatı 757 Milyon Dolar - Son Dakika
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Gaziantep'in Mayıs İhracatı 757 Milyon Dolar

Gaziantep\'in Mayıs İhracatı 757 Milyon Dolar
04.06.2026 18:03
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GSO Başkanı Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten 757 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten 757 milyon 31 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, mayıs ayında iş günü sayısının Kurban Bayramı tatili sebebiyle 20 gün olmasından dolayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında bir azalma görüldüğünü ancak bunun daha çok takvim etkisinden kaynaklandığını belirtti. Ünverdi, ocak-mayıs döneminde ise Gaziantep'ten 4 milyar 124 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Gaziantep'in hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını dile getirdi.

2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına dikkati çeken Ünverdi, sanayideki daralmaya işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde ülkemiz ekonomisinin yüzde 2,5'lik bir büyüme yakalaması ekonomimiz açısından oldukça önemlidir. Ancak sanayi ve ihracat ile büyümeyi hedefleyen ülkemiz için ilk çeyrekte bu kalemlerde bir daralma söz konusudur. Sanayi sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında küçülmüştür. Yılın ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatında yüzde 12,7'lik bir düşüş olmuştur. Üretim tarafı daralırken tüketim tarafıyla büyüme yaşanmıştır. Bu da üretime dayalı bir ekonomiye sahip olan ülkemiz için sürdürülebilir değildir. Üretimi ve ihracatın direncini artıracak, sanayide toparlanmaya ve iyileşmeye destek olacak tedbirler alınmalı, finansman konusu çözüme kavuşmalı, net ve etkin teşvik imkanları sağlanmalıdır" dedi.

Ünverdi, "Tüm zorlu şartlara rağmen üretmeye ve ihracata azimle devam eden sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Mayıs İhracatı 757 Milyon Dolar - Son Dakika

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