Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor - Son Dakika
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Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

27.09.2022 10:40

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberler toplanmaya başlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberler toplanmaya başlandı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük başta olmak üzere 13 mahallede kırmızı biber üretildiğini söyledi.

Belpınar, "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var. Bu sene çiftçi de fiyattan memnun." diye konuştu.

Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri tesislerde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor - Son Dakika
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