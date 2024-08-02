Gaziantep\'in Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 5,5 Düştü

Ekonomi

Gaziantep, temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 düşüşle 846 milyon 470 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'in temmuz ayı ihracatı düşerken Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı ise yüzde 2,3 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizden temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 5,5 düşüşle 846 milyon 470 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Temmuz ayındaki düşüşe rağmen Ocak-Temmuz döneminde yüzde 2,3 artışla 7 ayda 5,6 milyar dolara ulaştık. Umut ediyorum ki bundan sonraki aylarda performansımızı artırarak yılı çok daha güzel bir seviyede kapatacağız. Her hal ve şartta, finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen; ihracata, üretime, istihdama, kalkınmaya büyük katkı sağlayan ihracatçı üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

"Yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişim ihracata engel"

Gaziantep ve ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Her ne kadar ihracatçılarımız mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalışıyor, üretiyor olsa da mevcut şartlar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle firmalarımız, dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Fiyat avantajını kaybetti. Döviz kuru olması gereken değerin maalesef altında. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor. Bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor. Üyelerimiz finansmana erişimde çok uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Üstelik yüksek maliyetine rağmen Kısaca ihracatımızın, ihracatçımızın önündeki en büyük engel yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişim Ülkemizin hedeflerine ulaşması, ihracatımızın sürdürülebilir kılınması için bu konularda şartlar elverdiğince devletimizin bir adım atmasını, ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ürün ve pazar çeşitliliğimize rağmen kazancımız düşük"

İhracatla ilgili farklı bir noktaya dikkat çeken Yıldırım, "Ülke olarak ihracatta kg başına elde ettiğimiz gelir de maalesef düşüşte. Ülkemiz Ocak-Haziran döneminde ihracatını miktar olarak geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 11,3 artırarak 76 milyon tona çıkardı. Ancak ihracatın kg başına değeri 1,57 dolardan 1,42 dolara indi. Bunun anlamı şu: Dünyada ürün ve pazar çeşitliliği en yüksek ülkeyiz. Ama kazancımız düşük. Bu tablo verimliliğe ve niteliğe önem vermemiz gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP