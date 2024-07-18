Gaziantep Kuyumcuları, Gurbetçilerin Gelmesiyle Umutlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Kuyumcuları, Gurbetçilerin Gelmesiyle Umutlandı

Gaziantep'te deprem ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle durgun bir sezon yaşayan kuyumcular, umutlarını gurbetçilerin gelmesiyle nişan ve düğünlerin artmasına bağladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle önceki yıllara göre durgun bir dönem yaşayan kuyumcular, gurbetçi vatandaşların gelmesiyle işlerin hareketleneceğini düşünüyor. Altın fiyatlarındaki artışın devam etmesi beklenirken, düğün hazırlığı yapanlar altınlarını daha fazla yükselmeden temin etmeleri tavsiye ediliyor.

18.07.2024 15:10
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Gaziantep'te geçtiğimiz yıl deprem, bu yıl da altın fiyatlarındaki artış nedeniyle durgun bir sezon yaşayan kuyumcular, umutlarını gurbetçilerin gelmesi ile nişan ve düğünlerin artmasına bağladı.

Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde en çok alışveriş yapılan yerlerden olan kuyumcular, son bir haftadır altın fiyatlarının yükselmesiyle önceki yıllara göre durgun bir dönem yaşıyor. Geçtiğimiz yıl deprem, bu yıl da yüksek fiyatlar nedeniyle yaşanan durgunluk sonrası dört gözle gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun açılmasını beklemeye başlayan kuyumcular, güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi.

"Gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ile işlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz"

Kuyumcu Burak Babaoğlu, gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte hareketliliğin de başlayacağını belirtti. Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin ağustos ayı itibariyle Gaziantep'e gelmeye başlayacağını ifade eden Babaoğlu, "Düğün sezonunun başlamasıyla işlerimizde hareketlenmeye başladı. Temmuz ayı sonunda gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ile işlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor"

Altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Babaoğlu, "Şu anda 24 ayar has altın fiyatı 2 bin 650 liraya dayandı. Güvenilir liman olan altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Beklentimiz altın fiyatlarının 2 bin 900 ve 3 bini bulmasıdır. Cumhuriyet altının fiyatı 17 bin 300 lira oldu. Yılbaşından bu yana vatandaşlar ağırlıklı olarak altınlarını bozdurmaktaydı. Altın alan vatandaşlar da yatırım amaçlı alıyordu. Daha yeni yeni düğün hazırlıklarına başlayan vatandaşlar var" ifadelerine yer verdi.

"Gurbetçiler yatırım amaçlı da altına alıyor"

Düğün hazırlığı yapanların altın fiyatları daha fazla yükselmeden ihtiyaçlarını temin etmelerini tavsiye eden Babaoğlu, "Vatandaşlarımız fiyatlar daha fazla yükselmeden temin etmesi gereken altınları bir an önce almalarını tavsiye ediyorum. Ağustos ayında gurbetçilerin gelmesini işlerimizde yukarı yönlü bir ivme olacağını düşünüyorum. Şu anda temmuz ayının ortasındayız, beklediğimiz performans daha başlamadı. Gurbetçilerin gelmesini beklememizin sebebi de gurbetçiler geldiği zaman düğünlerini bu sezon yapıyorlar, alışverişlerini de yapıyorlar. Bundan dolayı bir hareket oluyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Kuyumcuları, Gurbetçilerin Gelmesiyle Umutlandı - Son Dakika

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