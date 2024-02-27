Gaziantep'te düzenlenen Tarım Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te düzenlenen Tarım Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Gaziantep\'te düzenlenen Tarım Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 14. GAPTARIM Fuarı, 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Fuar, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına kadar birçok ürünün sergilendiği önemli bir etkinlik oldu.

27.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:38
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Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nı (GAPTARIM) 50 bin kişi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Ziraat Odası destekleri ile organize edilen fuar katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

25 ilden 300'e yakın marka ve firmanın temsil edildiği ve sektörde önemli bir yere sahip olan fuar, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, traktör modellerinden tohum çeşitlerine kadar birçok ürünün sergilenmesine fırsat sundu.

14.GAPTARIM Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep gıda ve tarım sanayisinde dünyanın önde gelen şehirlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle bir yenisi gerçekleştirmiş olduğumuz GAPTARIM fuarımız, farklı bölgelerde üretim yapan firma ve çiftçilerimizin buluşturması nedeniyle büyük önem taşıyor" dedi.

Fuar sayesinde ziyaretçilerin en son gelişmeleri, teknolojik ürünleri ve yenilikleri yerinde görme ve kıyaslama şansına sahip olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, "Fuarımızın açılış törenine katılarak bizleri onurlandıran kent protokolümüze, katılımcılarımıza, fuar paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te düzenlenen Tarım Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen Tarım Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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