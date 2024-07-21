Gaziantep'te Kadınların Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Kadınların Domates Hasadı Başladı

Gaziantep'te domates hasadı, kadın işçilerin yoğun mesaisiyle başladı. 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda dahi büyük bir azimle çalışan kadınlar, günlük ortalama 750 kasa domates topluyor. Kadın işçiler, çalışmanın keyifli olduğunu ve kadınların iş gücüne katılımının önemine dikkat çekiyor.

21.07.2024 23:41
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Gaziantep'te kadınların domates hasadı başladı

45 derece sıcaklıkta günlük 750 kasa domates toplanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te domates hasadı, kadın işçilerin yoğun mesaisiyle başladı. 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda dahi büyük bir azimle çalışan kadınlar, günlük ortalama 750 kasa domates topluyor.

Gaziantep'te domates hasadı, kadın işçilerin yoğun mesaisiyle başladı. Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Besni Yanar, sıcak havaya rağmen işini severek yaptığını belirtti. Yanar, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın keyifli olduğunu ve kadınların çalışmasının önemine vurgu yaptı. Yanar, "Sıcak hava bizi zorlasa da, birlikte çalışmak çok keyifli. Kadınların çalışması gerekiyor ve biz bunu severek yapıyoruz" diyerek, kadınların iş gücüne katılımının önemine dikkat çekti.

Yanar, "Burada domates topluyoruz. Geçimimi böyle sağlıyorum. Kadınların çalışması onlar için iyi olur. Çalışan herkesin parası olur. Tüm kadınların çalışması tavsiye ediyorum. Biz burada çalışmaktan çok mutluyuz. Günün nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Burada çalışan kadınlarla arkadaş hatta kardeş gibiyiz. Günlük 750 - 800 kasa domates topluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Kadınların Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

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