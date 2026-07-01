Gaziantep'te Şalvar Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Şalvar Tercih Ediliyor

01.07.2026 10:44
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Sıcak havalarla birlikte Gaziantep'te şalvara talep arttı, terziler yoğun çalışıyor.

Gaziantep'te etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları serin tutan geleneksel kıyafetlere yöneltti. Özellikle geniş yapısı ve hava alan kumaşıyla dikkat çeken şalvar, sıcak günlerde en çok tercih edilen kıyafetleri arasında yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte şalvara olan talep de arttı. Vatandaşların yoğun ilgisi karşısında terziler üretimlerini hızlandırırken, siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yıllardır şalvar diken terziler, özellikle yaz aylarında satışların belirgin şekilde arttığını belirterek, serin tutması ve rahat kullanım sağlaması nedeniyle şalvarın her yaştan vatandaş tarafından tercih edildiğini ifade etti.

"Yaz aylarının etkisini hissettirdiği bu aylarda şalvar ilgi görüyor"

Yaz aylarının etkisini hissettirdiği son dönemlerde şalvarın ilgi gördüğünü belirten Terzi Ökkeş Kaya, "Şalvar asırlardır tercih edilen geleneksel bir kıyafettir. Orta Asya'dan bu yana giyilen kıyafetlerdir. Fakat zamanla değişime uğramıştır. Özellikle yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılan şalvar, bayram gezmelerinde, tarlalarda, kadınların ve erkeklerin günlük hayatında tercih ediliyor. Dolayısıyla bunlar zamana ve mekana göre giyiliyor. Yaz aylarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bu aylarda şalvar yoğun ilgi görüyor. Şalvarı ilk defa gören vatandaşlar yadırgıyor. Fakat, kültürünü bilmeyen vatandaşlara tanıtım yaptığımızda, özellikle üzerlerine giydiklerinde çok seviyorlar, giymek istiyorlar" dedi.

Yarım asrı aşkın bu mesleği yapıyor

Çok fazla eleman yetiştirdiğini fakat son zamanlarda çalıştıracak çırak bulamadıklarını söyleyen Kaya, "Gaziantep Bedesteni içerisinde 64 yıldır bu mesleği yapıyorum. Önceden çok eleman yetiştirdim ancak son zamanlarda çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bulsak bile ücretlerini karşılayabilecek satışlar yapamıyoruz bu nedenle gençler de gelmek istemiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Şalvar Tercih Ediliyor - Son Dakika

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