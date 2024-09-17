Gaziantep'te Sera Gazı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Sera Gazı Eğitimi

Gaziantep\'te Sera Gazı Eğitimi

GSO, Gaziantep Ayakkabı Kümesi'ne TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Eğitimi verdi. Sertifikalar dağıtıldı.

17.09.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yürütülen yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında GSO Gaziantep Ayakkabı Kümesi üyesi firmalara yönelik TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Eğitimi gerçekleştirildi.

T.C. Ticaret Bakanlığının "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" kapsamında Gaziantep Sanayi Odası'nın uygulamaya aldığı Gaziantep Ayakkabı Kümesi üyesi firmalar için TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Eğitimi verildi.

Eğitim ile firmaların sürdürülebilir uygulamalarla buluşmaları, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan rekabetçi bir işletme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmeleri, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına yürüttükleri projelere katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Gaziantep Ayakkabı Kümesi üyesi firmalara yönelik verilen "TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Salınımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması" eğitiminde, ISO 14064 Belgelendirme Süreçleri, sera gazı emisyon sınırlamaları, sera gazı yönetiminde iyileştirmelere gidilmesi için belirlenecek yöntemler, raporlamanın nasıl yapıldığı, bu raporların hangi kriterlere göre düzenlendiği, sera gazı envanterinin doğrulanması ve onaylanması için gereken süreçler vb. konularla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

GSOMEM'de düzenlenen 3 günlük eğitim programının ardından katılımcı firma yetkililerine sertifika belgeleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Sera Gazı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:13:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sera Gazı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement