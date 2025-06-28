Gaziantep'te Yeni Araç Muayene İstasyonu Açıldı

TÜVTÜRK'ün Gaziantep'teki beşinci sabit araç muayene tesisi olan Karataş Araç Muayene İstasyonu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında hizmet vermeye başlayan Karataş İstasyonu, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltarak araç sahiplerine kolay erişim ve daha kaliteli hizmet imkanı sunuyor.

Gaziantep Şahinbey İlçesi'nde bulunan ve kent merkezinde yer alan üçüncü sabit istasyon olan Karataş Araç Muayene İstasyonu, otomobil, kamyonet, minibüs, motosiklet ve traktör gibi çeşitli araç gruplarına üç kanal üzerinden hizmet veriyor. İstasyonun kapasitesinin altı kanala çıkarılması hedefleniyor.

Pazar günleri hariç haftanın altı günü 08.00-17.00 arasında hizmet veren istasyonda, araç sahipleri randevularını TÜVTÜRK'ün internet sitesinden ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alabiliyor.

Açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş, TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, Acme Holding ve Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı ve davetliler katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, 2008'den bu yana Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini uluslararası standartlarda sunduklarını belirterek, trafik ve yol güvenliğine önemli katkılar sağladıklarını vurguladı.

Özcan, "Araç muayenesiyle yalnızca yasal bir zorunluluğu yerine getirmiyoruz, aynı zamanda hayat kurtarıyoruz. Bağımsız araştırmalar, son 15 yılda yapılan araç muayeneleri sayesinde yaklaşık 5 bin 50 can kaybının önlendiğini ortaya koyuyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Yeni istasyonun hayata geçmesine emek veren iş ortakları Tolga Batallı'ya teşekkür eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bir muayene istasyonunun kurulması, uygun arazinin tespiti, projelendirme, ruhsatlandırma, inşaat ve işletme izin süreçleriyle oldukça meşakkatli bir süreçtir. Bu süreçte bize destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özellikle teşekkür ediyorum. İstasyonumuzu 3 kanallı olarak hizmete açtık. Ancak burası genişlemeye müsait bir yapıya sahip. Yakın gelecekte istasyonumuzu 6 kanallı hale getirerek bölgedeki hizmet kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz."