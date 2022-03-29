Gaziosmanpaşa Belediyesi üreten kadınları destekliyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi üreten kadınları destekliyor

29.03.2022 00:57
Gaziosmanpaşa Belediyesi üreten kadınları destekliyor

Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk ve mülteci kadınlara, belediyenin atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verdi.

Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk ve mülteci kadınlara, belediyenin atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verdi.

Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk ve mülteci kadınlara, belediyenin atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verdi. Kadınlar bu kurslarda ürettiği ürünleri, belediyenin temin ettiği alanlarda satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı elde etti. Kadınların proje çerçevesinde pandemi döneminde ürettiği maskeler ise Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından ödüle layık görüldü. Projenin elde ettiği başarının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde Yeni Kent Ekonomi Modeli "Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruluyor.

"Kadınlarımızın gayretini bazen erkeklerden daha fazla olduğunu görüyoruz"

Programda konuşan İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, "İstiyoruz ki kadınlar en iyi şekilde eğitim alsınlar. Sonra üretimin içinde yer alsınlar. Sosyal hayata ülkesine, milletine ve dünyaya değer katmaya devam etsinler. Çünkü biz inanıyoruz ki kadın eline fırsat verildiğinde her zaman o fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için en az erkekler kadar çalışıyor. Kadınlarımızın gayretinin, bazen erkeklerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Birçok işi bir arada yapıyoruz. Kadınların hayata tam anlamda katılımı olmadan, ekonomiye tam anlamda katılımı olmadan gerçekten bir ülke yeterli düzeye erişemez. Bu projenin hayırlara vesile olmasını için rabbimden temenni ediyorum. Gaziosmanpaşa kadınlar için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bunu da Gaziosmanpaşa'da kadınlarımızla birlikte yapmanın burada işaret fişeğini atıyoruz."

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Şehrin hikayesini oluştururken iki koldan harekat kolunu benimsedik. Bunların öznesinde kadınlarımız diğeri ise gençlerimizdir. Kadınlarımızın bugüne kadar yapmadığı veya yaptırılmadığı hizmetleri ortaya çıkarmak, birikmiş potansiyellerle birlikte onlara bu sorumluluğu lütfetmek sonrasında da onların, bugüne kadar ortaya çıkaramadığı yetenekleriyle geliştirdikleri ürünleri halkımıza paylaştırmak ilkeleri üzerinden yola çıktık. Kadınlarımızın kültürden sanata, spordan eğitime olduğu kadar aynı hassasiyete ticaret ve ekonomiye girmeleri ve bu alanda ürettikleri eserlerle bizde varız demeleri gerekiyor. Bunu da Gaziosmanpaşa'da kadınlarımızla birlikte yapmanın burada işaret fişeğini atıyoruz. Biz buradan ufak bir kıvılcım sıçrattık. Dalga dalga kadınlarımızla birlikte yayılır" dedi. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Mülteci, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziosmanpaşa Belediyesi üreten kadınları destekliyor - Son Dakika


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