 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazipaşa'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazipaşa'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, muhtarlar ile bir araya gelerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) değişikliklerini anlattı. ÇKS kayıtlarının 2 Ocak 2024 tarihine kadar yapılması gerektiği vurgulandı. Yeni yönetmelikle kayıt olamayan tarım arazileri de kayıt altına alınacak ve çiftçiler desteklerden yararlanabilecek.

Gazipaşa\'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı
22.12.2023 - 17:56,  Güncelleme: 17:58
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, muhtarlar ile bir araya gelerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) değişikliklerini anlattı.

Gazipaşa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemindeki değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik başkanlığında yapılan toplantıda muhtarlar bilgilendirilirken, ÇKS kayıtlarının 2 Ocak 2024 tarihi itibariyle sona ereceği vurgulandı.

Kayıtlar için son gün 2 Ocak

Mahalle muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) yayınlanan yeni yönetmelik hakkında bilgiler veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "2023/2024 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacaktır. ÇKS Yönetmeliğinde 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ÇKS'ye kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Tüm tarım arazileri ÇKS'ye kayıt edilecek

Özçelik, açıklamasının devamında "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru şartlarında yapılan değişiklikle çiftçiler fiilen üretim yaptığı ancak miras intikal ve mülkiyet sorunları nedeniyle kayıt ettiremediği tüm tarımsal arazilerini ÇKS'ye kayıt edebilecek. Çiftçiler yeni yayınlanan taahhütnameyle arazinin bulunduğu yerdeki muhtar ve aza imzasıyla birlikte müdürlüğümüze başvurarak üretim yaptıkları tüm araziler için hak ettikleri tarımsal desteklerden, hibelerden, kredilerden ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanacaklar" dedi.

Müdür Özçelik, muhtarlar ile buluştuğu toplantıda ayrıca tarım sigortasının önemi, tarımsal üretim planlaması, hayvancılık destekleri, suyun önemi ve su tasarrufu konularında da bilgi vererek, muhtarların sorunlarını dinledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazipaşa, Antalya, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazipaşa'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement