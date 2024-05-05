Gazipaşa Tarım Fuarı'nda Ürün Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Gazipaşa Tarım Fuarı'nda Ürün Yarışması Düzenlendi

Gazipaşa Tarım Fuarı\'nda Ürün Yarışması Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 14. Gazipaşa Tarım Fuarı, 70 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Fuarın üçüncü gününde yapılan ürün yarışmasında çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri jüri önünde sergiledi. Ayrıca, fuar kapsamında eğitim seminerleri de düzenlendi.

05.05.2024 15:48
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı tamamlandı. 70 firmanın katılıp ürünlerini sergilediği, çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği fuar, üçüncü ve dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Özellikle fuarın üçüncü günü düzenlenen ürün yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Gazipaşalı çiftçiler, yetiştirdikleri domates, salatalık, çilek, patlıcan ve fasulyeleri jürinin önünde yarıştırdı. En iyi ürünü yetiştiren ve dereceye giren çiftçilere ise çeşitli hediyeler verildi.

Eğitim seminerleri verildi

Gazipaşa Tarım Fuarı'nda, üreticilere seminerler de verildi. BATEM'de görevli Doç. Dr. Filiz Öktürem Asri tarafından Gazipaşalı üreticilere "Muzlarda Gübreleme ve Bakım" konularında üreticilere bilgi aktarıldı. Fuarın üçüncü günü ise Ziraat Mühendisi Dr. Süleyman Bayram tarafından "Avokado Bakım ve Beslemesi" konusunda üreticilere seminer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gazipaşa Tarım Fuarı'nda Ürün Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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