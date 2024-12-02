Gazprom'dan Sibirya'nın Gücü Açıklaması

Ekonomi

Gazprom, Rus gazını Çin'e taşıyan Sibirya'nın Gücü boru hattı projesinde azami kapasiteye ulaşıldığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Çin tarafının talebiyle Sibirya'nın Gücü üzerinden Rus gazı sevkiyatının artırıldığı kaydedildi.

Böylelikle boru hattı projesindeki sevkiyatın azami kapasiteye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, Gazprom'un 2024 sonu itibarıyla sözleşme yükümlülüğünün üzerinde sevkiyat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Çin'de Rus gazına yönelik talebin artmaya devam ettiğine işaret ederek, "Doğal gaz sektöründe karşılıklı yarar sağlayan stratejik işbirliğinin Rusya ve Çin'in yararına dinamik bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Gazprom, yıllık kapasitesi 38 milyar metreküpe ulaşan Sibirya'nın Gücü boru hattıyla geçen yıl Çin'e 22,7 milyar metreküp doğal gaz göndermişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü 2 hattının da inşasıyla Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmini yaklaşık 100 milyar metreküpe çıkartmayı hedefliyor.