Gazprom, doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi - Son Dakika
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Gazprom, doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi

01.04.2022 13:58
Gazprom, doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, bugünden itibaren sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını ve yeni ödeme koşullarına yönelik resmi bilgiyi ilgili taraflara ilettiğini duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, bugünden itibaren sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını ve yeni ödeme koşullarına yönelik resmi bilgiyi ilgili taraflara ilettiğini duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre bugünden itibaren tüm sevkiyatlarda ödemelerin ruble ile alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazprom, bir Rus şirketi olarak koşulsuz Rus yasalarına uymaktadır. Rus rublesi cinsinden ödemelere yönelik yeni prosedüre ilişkin bildirimler, resmi olarak muhataplarımıza gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçilmesine yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.

Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açması ve ödemeleri bu bankaya yapması gerekiyor.

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Doğalgaz, Gazprom, Enerji, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom, doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi - Son Dakika


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