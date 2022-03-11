Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı - Son Dakika
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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı

11.03.2022 15:58
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 9,5 milyar dolara çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 9,5 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 azalarak 13,8 milyar metreküpe düştü.

Bu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı ve 9,5 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 33 artarak 686 dolara çıktı.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre ülkede boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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Doğalgaz, Gazprom, İhracat, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı - Son Dakika
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