Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 28,5 azaldı - Son Dakika
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Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 28,5 azaldı

15.03.2022 16:39
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 28,5 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 gerilediğini bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 gerilediğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 2,5 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken, doğal gaz ihracatı düşüş gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi değişmedi ve 111,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 azalarak 30,7 milyar metreküp oldu.

Türkiye'ye ihracat yılın 2,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1, İtalya'ya yüzde 51,7, Polonya'ya yüzde 71,8, Hırvatistan'a yüzde 110,9 ve Yunanistan'a yüzde 34,6 arttı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının ise yüzde 26,2 seviyesinde olduğuna işaret edildi.

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Gazprom, Enerji, Ocak, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 28,5 azaldı - Son Dakika


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