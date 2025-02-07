Gebe Düve ile Besicilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Gebe Düve ile Besicilere Destek

Ercan Aras, gebe düve sayısının artırılması ve anaç hayvan kesiminin durdurulması gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 23:12
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Besicilere çare 'gebe düve'

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras: "Gebe düve sayısının arttırılması ve anaç hayvan kesiminin durdurulması lazım"

KAYSERİ - Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, besicilerin materyallere ulaşmakta maliyetlerden dolayı güçlük çektiğini söyleyerek, "Gebe düve sayısının arttırılması ve anaç hayvan kesiminin durdurulması lazım" dedi.

Yurtdışından hayvan getirme çalışmalarının besicilerin kapasitesinin sadece yüzde 10'unu karşıladığını söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, "Besilik materyale ulaşmakta şu anda bizim üreticilerimiz gerçekten çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü yerli materyal biliyorsunuz yani 4-5 yıldır gerçekten çok büyük sıkıntılı. Yani üretimde çok sıkıntı olduğu için bizim Kırmızı Et Birlik üreticilerimiz de gerçekten besilik materyale ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Tabi Et ve Süt Kurumu bununla ilgili bir çalışma yaptı. İşte geçen yıl 650 bin tane yurt dışından hayvan getirme yönünde bir çalışması oldu. Bu yılda 550 bin civarında besilik materyal getirip, Türkiye'deki üreticilere dağıtma yöntemine gitti. Tabi bu üreticilerimizin kapasitesinin yaklaşık olarak yüzde 10'una tekabül ediyor. Yüzde 90'lık kısmı da bizim üreticilerimiz yerli materyalden bu besilik materyali temin etmek zorundalar. Fakat besilik materyal biliyorsunuz ülkemizde çok sıkıntılı. Yani bundan geçmiş dönem öncesinden anaç hayvan kesimi çok yüksek olduğu için, besilik materyalde şu anda üretim çok sıkıntılı ve gerçekten de şu anda üreticilerimizden bulan da çok yüksek fiyata buluyor. Yani biz yüksek fiyata aldığımız besilik materyali besiye sürdüğümüz zaman, beslediğimiz zaman ucuza mal edemiyoruz. Yani bu çok yüksek fiyata mal oluyor. Yaklaşık olarak karkasını 450-500 lira civarında biz mal ediyoruz ama yurt dışından Et ve Süt Kurumu'nun bize verdiği besilik materyal daha düşüğe mal olmasına rağmen kapasitemizin de % 10'una tekabül ettiği için biz eti gerçekten çok ucuza mal etmiyoruz" dedi.

Aras, yerli materyali arttırmak için gebe düve sayısının arttırılmasının ve anaç hayvan kesiminin durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Fakat yine de bizim üreticilerimiz ucuza üretmek için ellerinden geleni yapmaktalar. Bizim de görevimiz zaten ucuza eti mal etmek. Bizim isteğimiz şudur besilik materyalin yurt dışında aslında biz ithalata çok karşıyız ama maalesef bizim yerli üretimimiz çok düşük olduğu için bizim besilik materyalin biraz daha fazla gelmesi. İnsanların daha çok ulaşmasıdır. Bununla ilgili yani yerli materyali artırmanın da en büyük başlangıcı şu olmalı. Gebe düve, besilik gebe düve artışını yani besilik hayvan artışını yapmamız için gebe düvenin arttırılması lazım. Bununla ilgili büyük çalışmaların yapılması lazım. İneğin yani anaç hayvanın kesiminin kesinlikle durdurulması lazım. Üretimin artırılması için özel önlemlerin alınması lazım. Yoksa biz her zaman yurt dışına mahkum oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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